Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle; tüketiciler ve işletmeler için tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması limiti zorunluluğu 7 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkartıldı.