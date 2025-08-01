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Tahvil, bono ve kira sertifikasında yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Devlet tahvili, bono ve kira sertifika gelirlerinde sıfır kesinti uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
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Tahvil, bono ve kira sertifikasında yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Tahvil, bono ve kira sertifikasında yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı - Resim : 1

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