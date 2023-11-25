Tahvile yabancı girişi 32 ayın zirvesinde

Şebnem TURHAN

Türkiye ekonomisi seçimlerin ardından yeni ekonomi ve Merkez Bankası yönetimiyle birlikte değişen para politikası ışığında hazirandan bu yana yabancı yatırımcıyı gözlüyor. TL cinsi varlıklardan son yıllarda sürekli çıkış yapan yabancı yatırımcıların güvenini kazanmak çok da kolay olmadı. Ancak Merkez Bankası’nın cesur faiz adımları ve kararlı duruşu kredibilitenin yabancı gözünde yeniden kazanıldığını gösteriyor. Öyle ki ilk giriş yapması beklenen devlet iç borçlanma senetleri tarafında ise gözle görülür hareketlilikler de yaşanıyor. TL cinsi varlıklardan son 4 yılda 70 milyar dolar seviyesinde çıkış yaptı yabancı yatırımcılar. Bunun aynı tempo ile gire girmesi düşünüldüğünde yıllık ortalama 15-20 milyar dolarlık giriş yaşanması muhtemel. Ancak piyasa uzmanları ilk yıl daha güçlü bir giriş yaşanabileceğini bunun gerçekleşmesinin ise tamamen normalleşme ve klasik para politikasından ödün verilmemesi durumunda mümkün olduğunu belirtiyor. Peki rakamlar bize ne söylüyor yabancı yatırımcı hakkında?

Haziran başından bu yana 678.2 milyon dolarlık DİBS alımı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verileri yabancı yatırımcıların hissede dalgalı bir seyri olmasına rağmen devlet iç borçlanma senetleri tarafında daha pozitif olduğunu gösteriyor. Verilere göre haziran başından bu yana DİBS’te yabancının net alımı 678.2 milyon dolara yükseldi. En güçlü giriş eylül başında 375 milyon dolarla yaşandı. Son üç haftada ise miktarı küçük de olsa net alım tarafında kalmaya devam ediyor yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcılar yılbaşından 17 Kasım haftasında kadar 635.8 milyon dolar DiBS alımı ve 2 milyon dolar özel sektör tahvili alımı yaptı. Hisse senedinde ise halen daha nette 374.7 milyon dolar satış yönünde bulunuyorlar. Böylece bu yıl yabancı toplamda 263.1 milyon dolarlık TL cinsi menkul kıymet alımı gerçekleştirdi. DİBS’te haziran sonrası yapılan alımlar bu yılın tamamından daha yüksek seviyede. Son 1 yıllık süre zarfında yabancı yatırımcılar 901.2 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 644.3 milyon dolarlık DİBS alımı ve 16.7 milyon dolar özel sektör tahvili satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından halen daha 273.6 milyon dolar çıkış yapmış durumdalar.

Gösterge tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor

Yabancı yatırımcıların DİBS işlemlerine 13 haftalık toplam olarak bakıldığında ise 17 Kasım itibariyle 2 milyar 86 milyon dolar alım göze çarpıyor. Bu 19 Mart 2021 haftasındaki 2 milyar 81 milyon dolarlık alımın ardından gözlenen en yüksek girişe işaret ediyor. Yani 13 haftalık toplamda yabancı yatırımcılar 32 ayın en güçlü girişini gerçekleştirdiler. Merkez Bankası’nın sadeleşme adımlarıyla piyasa fiyatlamalarına yaklaşan gösterge tahvil faizlerindeki hareketliliğin de bu girişte etkisi büyük. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 41,11, 5 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 32,1, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 28,71 seviyesine çıktı. Uzmanlar 2 yıllık tahvilin yabancı için halen daha cazip olmadığını ancak uzun vadeli tahvillerin artık sürekli TL cinsi varlıklarla ilgili sorgulama yapan yabancı yatırımcı için uygun olduğunu vurguladı. Öyle ki dün Reuters’in Merkez Bankası yetkililerine dayandırarak yaptığı ABD kurumsal yatırımcılarından TL’ye fon akışı gözlemlemeye başladıklarını, devam eden görüşmelerin ise bu girişlerin süreceğini gösterdiğini söylediklerine yönelik haberi de bu durumu pekiştiriyor.

TL cinsi tahvile uzun zaman sonra ilk kez yabancı talebi

Aralarında Deutsche Bank, JPMorgan gibi uluslararası kurumların da yer aldığı son raporlar da, TL cinsi yatırım araçlarının 2024’te gelişmekte olan ülke piyasaları arasında öne çıkacağını vurguladı. Merkez Bankası ise uzun zamanın ardından 11 Ocak’ta New York’ta Yatırımcı Günü toplantısı gerçekleştirecek ki bu da yabancının artan ilgisini doğru kanala yönlendirilmesi için oldukça uygun bir alan oluşmasını sağlayacak. Türkiye’nin 5 yıllık ifl as risk primi CDS’in de 350 baz puanın altına inmiş olması ekonomi yönetiminin elini güçlendiriyor. Bu arada Hazine’nin TL cinsi tahvil ihraçlarına uzun bir aranın ardından ilk kez bu ay yabancı talebi oluştu. Yabancıların DİBS stokunun toplam tahviller içindeki oranı da yüzde 0,87 ile yüzde 1’e yaklaşma konusunda çaba gösteriyor. 2021 Mart döneminde yüzde 4’e yaklaşan tahvil stokunun toplam içindeki oranı 25 Ağustos haftasında yüzde 0,54 ile tarihi en düşük seviyesine gerilemişti. Bu düşüşün ardından yeterli olmasa da ivmelenme başladı. Ancak bu oranlar halen daha tarihi en düşük seviyeleri işaret ediyor. DİBS’te güçlü bir giriş oranları hızla yukarı taşımaya destek olacak.