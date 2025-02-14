TAİK/Özyeğin: Trump döneminde Türkiye ile ABD ticareti artacak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, "Donald Trump'ın 20 Ocak tarihinde ABD Başkanlığı koltuğuna yeniden oturmasıyla başlayan yeni süreçte, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve yatırımları daha da artıracak görüşmelerin canlanmasını bekliyoruz" dedi.
Halihazırda uygulamada olan Section 232 ve Section 301 düzenlemelerinin, ticarete yönelik baskılar ve ek tarifeler bağlamında bir süredir ön plana çıktığını söyleyen Özyeğin, yeni dönemde bu politikaların iyileştirilmesinin ve iki ülke arasındaki ticaret engellerinin hafifletilmesinin, Türkiye-ABD ticari ilişkileri için belirleyici faktörlerden biri olacağını düşündüğünü vurguladı.
ABD'nin NATO bünyesindeki en kritik müttefikinin Türkiye olduğunun altını çizen Özyeğin, "-Mevcut konjonktürde bu stratejik bağın her iki ülke için önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Murat Özyeğin, "Son dönemde uluslararası ticarette öne çıkan yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) ve dost ülkelerden tedarik (friendshoring) kavramları, küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye için önemli fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.