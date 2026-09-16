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Takasbank'tan TEFAS'ta iptal iddialarına yanıt

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine yönelik açıklamaları yalanladı.

Haber Merkezi
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Takasbank'tan TEFAS'ta iptal iddialarına yanıt
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Takasbank, sosyal medya hesabından Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Takasbank'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir."