  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Takip Et

Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesine giren bal markaları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Takip Et

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni bal markaları girdi.

Son yapılan testlerde; Ravza Bal, Ecegün ve Asbal isimli markaların ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti - Resim : 1

Cep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacakCep telefonu aboneliklerine yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapatılacakGündem
Görüşmeler başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Görüşmeler başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Ekonomi
Gözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarGözler enflasyon verisinde: Memur ve emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? İşte olası rakamlarEkonomi
Gazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştıGazeteci Fatih Altaylı suskunluğunu bozdu: Karar önceden alınmıştıGündem

 

Ekonomi
Bloomberg analizi: Ekonomik yavaşlama TCMB'ye faiz indirim alanı açıyor
Ekonomik yavaşlama TCMB'ye faiz indirim alanı açıyor
Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatı 22,2 milyar dolara ulaştı
Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatı 22,2 milyar dolara ulaştı
Hollandalı dev bankadan Türkiye için büyüme tahmini
Hollandalı dev bankadan Türkiye için büyüme tahmini
KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “Enflasyon programı kararlılıkla uygulanmalı”
KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “Enflasyon programı kararlılıkla uygulanmalı”
Dolar iki haftanın en düşük seviyesine geriledi
Dolar iki haftanın en düşük seviyesine geriledi
Bankalar kârını 10 ayda yüzde 46 artırdı
Bankalar kârını 10 ayda yüzde 46 artırdı