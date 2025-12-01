Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesine giren bal markaları...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni bal markaları girdi.
Son yapılan testlerde; Ravza Bal, Ecegün ve Asbal isimli markaların ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: