Taksi ücretlerine 20 lira Uber zammı: Komisyon ödenecek
Uber taksi uygulaması, bugünden itibaren müşterilerden 20 lira komisyon keseceğini duyurdu. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20 TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecek.
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Ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında tüketicilere ek maliyet geldi. Uber aracılığıyla ticari taksi çağıran kişiler, Uber'e 20 lira komisyon ödeyecek.
Söz konusu düzenleme bugün itibarıyla geçerli olacak. Uygulama üzerinden kullanıcılara gönderilen bildirimde, “11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20 TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir” ifadeleri yer aldı.