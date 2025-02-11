Taksi ücretlerine Uber ve BiTaksi zammı geldi! Komisyon tutarına şikayet yağıyor
Uber taksi uygulaması müşterilerinden aldığı hizmet bedeline sessizce zam yaptı. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL, BiTaksi’de ise 40 TL’ye çıkarıldı. Artış yolcu ücretine ekleniyor. Şikayet sitelerine hem hizmet bedeli hem de taksicilerin ek hizmet bedeli aldıklarına dair şikayetler yağıyor
Ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Sessizce yapılan zam kullanıcılara duyurulmazken, taksi kullananlar komisyon zamlarını ödemelerde fark etti.
Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı. Uygulama üzerinden kullanıcılara bildirim gönderilmedi.
Uber komisyonu arttı
Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.
Bitaksi’de de hizmet bedeli zamlandı
Diğer bir taksi uygulaması BiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.
Taksicilerin ücretlere ek hizmet bedeli yansıttığı iddia ediliyor
Şikayet sitelerine Uber kullanıcıları tarafından şikayet yağıyor. Alınan hizmet bedelini ve taksicilerin indi bindi ücreti dışında ek ücret talep ettiği şikayetleri gelmeye başladı.
Taksilerin tariflerine zam yapılmıştı
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye çıktı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.