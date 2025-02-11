Taksi ücretlerine Uber ve BiTaksi zammı geldi! Komisyon tutarına şikayet yağıyor

Ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Sessizce yapılan zam kullanıcılara duyurulmazken, taksi kullananlar komisyon zamlarını ödemelerde fark etti.

Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı. Uygulama üzerinden kullanıcılara bildirim gönderilmedi.

Uber komisyonu arttı

Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.

Bitaksi’de de hizmet bedeli zamlandı

Diğer bir taksi uygulaması BiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.

Taksicilerin ücretlere ek hizmet bedeli yansıttığı iddia ediliyor

Şikayet sitelerine Uber kullanıcıları tarafından şikayet yağıyor. Alınan hizmet bedelini ve taksicilerin indi bindi ücreti dışında ek ücret talep ettiği şikayetleri gelmeye başladı.

Taksilerin tariflerine zam yapılmıştı

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye çıktı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.