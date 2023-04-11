Taksiciler, uygulama komisyonundan şikayetçi

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

İstanbul’daki her dört taksiciden üçü BiTaksi kullanıyor, Uber’in ise Türkiye genelinde 33 binden fazla sürücü kullanıcısı var. Taksi şoförleri, Bitaksi ve Uber’in komisyonlarının yolculuk başına yüzde 7 iken yüzde 11’e çıktığını belirtiyor. Türkiye’nin 15 kentinde hizmet veren BiTaksi verilerine göre, uygulama 2022 yılında 200 milyondan fazla defa kullanıldı ve yolculukların üçte biri online yani kredi kartıyla ödendi.

Bitaksi ve Uber gibi uygulamaları kullanarak yolcu bulan taksiciler ise, son dönemde sürekli artan komisyonlardan şikayetçi. Çareyi, uygulama aracılığıyla yolcuyu bulduktan sonra, yolculuğu başlamadan bitirme ya da nakit veya araca ait pos cihazıyla ödeme almakta bulan taksiciler, komisyonların makul fiyatlara düşürülmesini istiyor.

İstanbul’da 200 liralık mesafede neydeyse 22 lirayı uygulamaya verdiklerini belirten taksi şoförü A.E. normal şartlarda daha çok çağrı alabilmek için uygulamaların şoför paketlerine de para ödediklerini söyledi. A.E. “Bu iş zaten yanlış, hizmeti veren biziz komisyonu da bizden alıyorlar. Ya karşı taraftan alsınlar ya da yolcu ile aramızda yarı yarıya alınması lazım komisyonun. Kredi kartı ile ödemede pos cihazı komisyonunu otomatik olarak direkt yolcudan kesiyor. Uygulamalarda bunu yapmalı. Müşterilerin çoğu zaten kredi kartıyla ödemek istiyor biz de onlara kendi pos cihazlarımızı kullanmalarını rica ediyoruz” dedi.

Yoldan taksi çevirme dönemi bitti

Başka taksi şoförü U.Y. ise, “İstanbul’da havalimanına gitmenin yakıt maliyeti 50 lirayken 170 liralara çıktı. Ancak taksimetre fiyatları hızlı artmıyor. Komisyon ücretleri de belimizi bükmeye başladı” dedi. Öte yandan müşterilerin artık neredeyse hiç yoldan taksi çevirmediğini ifade eden taksi şoförü C.K. uygulamalara da muhtaç olduklarını vurgulayarak, “Müşteri artık evinden çıkmadan taksi bulmaya çok alıştı. Uygulama alışkanlıkları her seviyeye yayıldı. Şirketler de bunun farkında” dedi.

Taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulaması itaksi’nin müşteriler tarafından çok tercih edilmediğini bu sebeple taksilerde açılmadığını da ekliyor. Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO)'nın taksi çağırma ve mobil ödeme uygulaması 'TAKSİM' hayata geçirildi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, uygulamada en düşük komisyonu aldıklarını söyledi.

Geçen hafta tanıtılan ‘TAKSİM’ uygulamasını ilk bir saatte yaklaşık 10 bin taksi şoförü ile 6 bin yolcunun cep telefonuna indirdiği belirtildi. Taksi şoförü Ö.D. ise "Kim bu tip uygulamalarda düşük komisyon uygularsa onu tercih edeceğiz. Ama yolcunun da tercih etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Amerikalı inDrive hizmet ücreti almıyor

ABD merkezli araç çağırma uygulaması inDrive, Kasım 2023 tarihine kadar sürücülerden hizmet bedeli almayacağını duyurdu. Geçen yıl sonbaharda araç çağırma hizmeti olarak İstanbul’da kullanıma sunulan inDrive bugün Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Lübnan dahil olmak üzere 47 ülke ve 700’den fazla şehirde hizmet veriyor. Ayrıca dünyada en çok indirilen 2 numaralı araç çağırma uygulaması. InDrive, faaliyete geçtiği ilk yıldan bu yana operasyonel açıdan kârlı olan muhtemelen tek küresel taşımacılık hizmeti olduğunu kaydeden inDrive Türkiye Sürücü Operasyon Sorumlusu Gülüstan Yılmaz, “Yatırım değerlememiz 1 milyar doları aşıyor ve 2 yıl içinde halka arz etmeyi planlıyoruz. Uzun süredir Türkiye ve İstanbul pazarını inceliyorduk. İstanbul’da günlük çağrı sayısı birkaç binin üzerinde” dedi.

Hizmet ücretlerinin toplamda yüzde 10’u geçmediğini dile getiren inDrive Türkiye Sürücü Operasyon Sorumlusu Gülüstan Yılmaz, “Ancak şunu söyleyebilirim ki yolcular için adil olmayan koşullar yaratılan pazarlarda daha çok talep görüyoruz. inDrive en dürüst ve adil koşulları sağlıyor. Rakiplerin ise tüm hizmet ücreti genellikle yüzde 25 ile yüzde 30 arasında. Hatta bazen daha da fazla. Birçok ülkede, kritik bir kullanıcı kitlesi kazanana kadar genellikle ücretsiz çalışıyoruz” diye konuştu.