Taksiciler yasal düzenleme istiyor: Kamera ve tasarım değil koruma zorunlu olmalı

Taksilerde güvenlik tedbirleri artan cinayet vakaları ile birlikte yeniden gündeme geldi. Saldırılar nedeniyle şoförler kamera ve tasarım ile ilgili düzenlemeden önce ‘koruma’ tedbirlerinin hayata geçirilmesini istiyor.

“Koruma kabini zorunlu olsun”

Konya’da 20 yaşında bir taksicinin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası taksicilerden “koruma kabini zorunlu olsun” sesleri yükselmeye başladı. Artan cinayet vakalarında faillerin büyük bir bölümünün uyuşturucu etkisi altında olması da dikkat çekti. Özellikle gençler arasında hızla yayılan ve metanetimin diye tabir edilen uyuşturucunun cinayetlere kapı araladığı ifade edildi. Bağımlıların gece geç saatlerde, para bulmak için taksicileri hedef aldığı belirtildi. Taksici esnafı, taksilere getirilen kamera zorunluluğu ve yeni tasarımlardan önce koruma kabini mecburiyeti getirilmesini talep etti.

“Bakanlık kabinli araç mecburiyeti getirmeli”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt “Taksici esnafımız can güvenliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sadece İstanbul’da 20 bin taksi ve çalışan 55 bin şoför arkadaşımız var, meslekte hiçbirinin can güvenliği yok. Araçlarımızda kullandığımız kamera sistemleri ve acil butonlar var. Bu butonlarla da yardım isteyebiliyoruz; ama bu yeterli değil. Arkadan bir saldırıda korumasız oluyoruz. Bu yüzden İçişleri Bakanlığımız bir genelgeyle kabinli araç mecburiyeti getirmeli” açıklaması yaptı.

Mal sahipleri yanaşmıyor

Türkiye Gazetesi’ne konuşan taksici Serdar Yardımcı ise “Tabiri caizse kelle koltukta yaşıyoruz. Aldığımız müşterinin ne niyetle bindiğini bilmiyoruz. Özellikle gece geç saatlerde müşteri alırken tedirgin oluyoruz. Bir an önce bir adım atılıp güvenliğimiz açısından bu kabinli araçların piyasaya sürülmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka taksici Ramazan Doğan ise “Taksilere zorunlu kamera uygulaması getirildi ancak bu kameradan sadece cinayetleri izliyorsunuz” dedi. Bazı taksilerin mal sahiplerinden koruma kabini talep ettiği, ancak maliyet sebebiyle mal sahiplerinin buna yanaşmadığı da ifade ediliyor.

Çoğu ülkede zorunlu

Birleşik Krallık (Londra): Taksilerde sürücü ile yolcular arasında ayrım sağlayan koruma kabinleri uzun süredir zorunlu.

ABD (New York, Chicago): Bazı eyaletlerde taksilerde kurşun geçirmez veya dayanıklı kabinler zorunlu tutuluyor.

Avustralya (Sidney): Yüksek riskli bölgelerde çalışan taksilerde sürücüyü korumak için güvenlik bölmeleri zorunlu tutuluyor.

Kanada (Toronto): Güvenlik kabinleri veya paneller sıkça kullanılıyor, şoförlerin talebine göre uygulama yapılıyor.

Koruma kabini maliyeti 10 bin lirayı buluyor

Taksiler için koruma kabini üretimi yapan işletmelerin de işlerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle artan cinayetlerde sonra koruma kabini siparişlerinde artış olduğu ifade ediliyor. Bugün ortalama bir taksiye koruma kabini yaptırmanın maliyeti 10 bin lirayı buluyor. Ürünler, kırılmaz esnek polikarbon ve alüminyumdan üretiliyor. Koruma kabinlerinin aynı gün içinde hızlıca takıldığı da ifade ediliyor.