Taksimetre zammı müşteriyi kaçırdı! Taksiciler eski tarifeye mi döndü?

İstanbul'daki taksiciler, yılbaşında gelen taksimetre zammının ardından müşteri sayısındaki ciddi düşüşten şikayetçi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla taksimetre kısa mesafe ücreti 100 TL'den 135 TL'ye yükseldi. Taksi çağırma uygulamaları ile beraber bu fiyat kısa mesafelerde 175 TL'ye kadar çıktı.

Aksu: Müşteri sayısında ciddi azalma oldu am abu durum geçici olacaktır

Zam sonrası taksiciler müşteri sayısında büyük bir azalma yaşadıklarını dile getirdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuya ilişkin OdaTV'ye “Zam dönemlerinde bu tür düşüşler normaldir. Üstüne bir de sömestr tatili etkisi eklenince müşteri sayısında ciddi bir azalma görüldü. Ancak bu durum geçici olacaktır.” dedi.

Taksiciler eski tarifeye döndü mü?

Son günlerde bazı havaalanı taksilerinin eski tarifeden yolcu taşıdığı iddiaları gündeme geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Eyüp Aksu, “Bu söylentileri ben de duydum, ancak kesinlikle doğru değil. Tüm taksiler güncel tarifeyi uygulamaktadır. Farklı bir uygulama olması mümkün değil.” dedi.