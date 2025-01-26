Taksimetre zammı müşteriyi kaçırdı! Taksiciler eski tarifeye mi döndü?
Yılbaşından sonra taksilerin indi-bindi ücretine yüzde 35 zamla 135 TL'ye yükselirken, uygulama üzerinden çağrılar taksilerde kısa mesafe ücreti 175 TL'ye kadar çıkıyor. Zam sonrası taksilerin müşteri sayılarında ciddi bir azalma söz konusu olurken, bazı taksilerin eski fiyat tarifesine döndüğü iddiaları üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklama yaptı.
İstanbul'daki taksiciler, yılbaşında gelen taksimetre zammının ardından müşteri sayısındaki ciddi düşüşten şikayetçi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla taksimetre kısa mesafe ücreti 100 TL'den 135 TL'ye yükseldi. Taksi çağırma uygulamaları ile beraber bu fiyat kısa mesafelerde 175 TL'ye kadar çıktı.
Aksu: Müşteri sayısında ciddi azalma oldu am abu durum geçici olacaktır
Zam sonrası taksiciler müşteri sayısında büyük bir azalma yaşadıklarını dile getirdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuya ilişkin OdaTV'ye “Zam dönemlerinde bu tür düşüşler normaldir. Üstüne bir de sömestr tatili etkisi eklenince müşteri sayısında ciddi bir azalma görüldü. Ancak bu durum geçici olacaktır.” dedi.
Taksiciler eski tarifeye döndü mü?
Son günlerde bazı havaalanı taksilerinin eski tarifeden yolcu taşıdığı iddiaları gündeme geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Eyüp Aksu, “Bu söylentileri ben de duydum, ancak kesinlikle doğru değil. Tüm taksiler güncel tarifeyi uygulamaktadır. Farklı bir uygulama olması mümkün değil.” dedi.
2025 taksi ücretleri ne kadar?
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye çıktı.
Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.