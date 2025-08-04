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Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Haber Merkezi
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Talep azaldı, yumurta fiyatları düşüşe geçti
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VEYSEL AĞDAR

Son iki haftadır sabit seyreden yumurta fiyatları, talepteki azalmayla birlikte adet başına 20 ila 70 kuruş arasında geriledi.

En dikkat çekici düşüş ise kılavuz yumurtada oldu. Geçtiğimiz ay ihracatın serbest bırakılmasının ardından hızlı bir artış gösteren kılavuz yumurta fiyatı, bu kez aynı hızla düşüşe geçti.

Kayseri’de geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,65 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,75 TL’den 3,55 TL’ye, yeni ana yumurtanın 3,60 TL’den 3,20 TL’ye, yarka yumurtanın 3,20 TL’den 2,70 TL’ye ve piliç yumurtanın 2,55 TL’den 1,95 TL’ye geriledi.

En sert düşüş ise 70 kuruş azalarak 1,45 TL’ye inen kılavuz yumurtada görüldü.

Kayseri’de toptan yumurta fiyatları (adet/TL)

Cinsi             27 Temmuz         4 Ağustos

Duble                    3,85                   3,65

Eski Ana             3,75                   3,55

Yeni Ana             3,60                  3,20

Yarka                   3,20                  2,70

Piliç                      2,55                  1,95

Kılavuz                 2,15                  1,45

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