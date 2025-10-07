  1. Ekonomim
Talep düştü hurda demirin tonu 300 lira azaldı

Demir çelik piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar hurda demir fiyatlarına da yansıdı.

VEYSEL AĞDAR

Eylül başında tonu 600 TL artan hurda demir fiyatı talep yetersizliği ve arz fazlası sonucu ton başına 300 TL geriledi.

Piyasa oyuncuları, hurda alım fiyatında düşüşün demir çelik sektöründe talep düşüşünden kaynaklandığını söylediler.

Eylül başında üst üste hurda demir alım fiyatında artıran Kardemir, bu kez tüm hurda ürün alımlarında fiyatı ton başına 300 TL düşürdü. Şirket 9-24 Eylül tarihleri arasında tonunu 14 bin 600 TL’den aldığı DKP hurdanın tonunu 14 bin 300 TL’ye düşürdü.

Diğer ürün gruplarında da fiyat düşüşü yaşandı. Extra’nın tonu 14 bin 365 liradan 14 bin 65 liraya, 1. Grup hurdanın tonu da 14 bin 200 liradan 13. 920 liraya ve 2. Grup hurdanın tonu da 14 bin 60 liradan 13,760 liraya geriledi.

