Tamamlanmış vergi incelemelerine de ihtiyati haciz uygulanabilecek

ANKARA (EKONOMİ) - Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No:1’in II İhtiyati Haciz Başlıklı bölümünün 7’nci alt bölümüne bir fıkra eklendi.

Eklenen fıkrada vergi incelemesi tamamlanarak raporu vergi dairesine intikal eden dosyalara ilişkin ihtiyati haciz yapılamayacağı hatırlatıldı. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 13’üncü maddesinde yer alan gerekçelerden herhangi birinin bulunması halinde ihtiyatı haciz uygulanabileceği bildirildi.

Buna göre borçlunun kaçma ve hileli yollara sapma ihtimali, teminat göstermemesi, mal bildiriminde bulunmaması gibi durumlarda, vergi inceleme raporu vergi dairesine gönderilmiş olsa bile ihtiyati haciz uygulaması yapılabilecek.