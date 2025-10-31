Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak planlanıyor. Bu sistemde çalışanlar, maaşlarından kesilecek belirli bir orandaki primle kendi emeklilik hesaplarına katkı yapacak. İşverenler de belirli oranda katkıda bulunacak, ayrıca devlet desteği de sağlanacak. Peki Tamamlayıcı emeklilik sistemi yaş sınırı var mı? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? İşte tüm ayrıntılar.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Yaş Sınırı Var mı?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde yaş sınırı, mevcut emeklilik yaşı ile uyumlu şekilde planlanıyor. Yani, katılımcılar emeklilik yaşına ulaştıklarında sistemdeki birikimlerine erişebilecek. Şu anda Türkiye’de kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olan emeklilik sınırı, ilerleyen yıllarda kademeli olarak 65’e çıkacağı için TES de bu yaş aralığına paralel işleyecek.

Ancak sistemde erken ayrılma durumunda, devlet katkısı veya işveren payı gibi avantajlardan yararlanılamayacağı belirtiliyor. Bu uygulama, çalışanları uzun vadeli birikime teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?

TES’in gayesi, çalışanların emeklilik sürecinde yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maaşına bağlı kalmadan ilave bir gelir elde etmesini sağlamak. Dolayısıyla uzun vadede hem çalışanların refah seviyesi artacak hem de emeklilik sonrası maddi istikrar kuvvetlenecek.

Yeni sistemde, işten ayrılma veya fon değişikliği gibi süreçlerde belirli kısıtlamalar bulunacak. Katılımcı, emeklilik yaşına gelmeden sistemden çıkamayacak, bu da sistemin uzun vadeli birikim yapısını koruma amacını taşıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye’de emeklilik gelirlerini artıracak, uzun vadeli bir finansal güvence modeli olarak öne çıkıyor. Yaş sınırı ise mevcut emeklilik sistemine entegre biçimde belirlenmiş durumda. Detaylı düzenlemeler ve yürürlük tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmeliklerle netlik kazanacak.