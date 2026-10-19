Tamsan, özel fon yatırımıyla yeniden büyümeye geçti

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ŞEBNEM TURHAN

19 yatırımcının Eylül 2025’te dahil olduğu girişim sermayesi yatırım fonu, Tamsan’ın yüzde 90’ını devraldı. Neo Portföy bünyesinde Ömer Birgen’in kurduğu fona devir sonrası şirketin iş yapısı ve ürün portföyü yenilendi. Fon yatırımı öncesi yüksek faizli krediler ve dağınık ortaklık yapısıyla boğuşan şirketin 5 yıllık hedefi ciroda euro bazlı 3-4 kat, kârlılıkta ise 5-6 kat büyüme olarak belirlendi.

Potansiyeli olan şirkete yatırım

Tamsan’daki değişime ilişkin düzenlenen basın toplantısına fonun kurucusu Ömer Birgen ile Tamsan CEO’su Gökhan Diriksoy katıldı. Birgen, işlem bazlı özel girişim sermayesi yatırım fonlarının geliştiğini dile getirerek bu tarz fonların büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yaptıklarını kaydetti.

Birgen, 19 yatırımcıyla birlikte Tamsan’a yönelik yatırımın temellerini 2024’te attıklarını söyleyerek Eylül 2025’te ise yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. 6 milyon euro ile Tamsan yatırımına başladıkları bilgisini veren Birgen, hem yüzde 90 payı aldıklarını hem de işletme sermayesi koyduklarını vurguladı.

Birgen, Tamsan’da büyüme hedefleri bulunduğunu, çıkış için bir tarih belirlemediklerini söyleyerek yabancı ve yerli bir talip olursa ortaklık, teorik olarak da halka arz veya yeni fon katılımı gerçekleşebileceğini ifade etti. Tamsan için 5 yıl içinde ciroyu euro bazlı 3-4 kat, kârlılığı ise 5-6 kat artırmayı hedeflediklerini belirten Birgen, ürünlerin yüzde 50 yerlilik oranı bulunduğunu kaydetti.

Yeni bir döneme girildi

Tamsan CEO'su Gökhan Diriksoy, 2025'teki satın almanın ardından şirketin yeni bir büyüme dönemine girdiğini dile getirerek şirkette yönetsel sıkıntıların giderildiğini, yüksek faizli kredilerin tekrar görüşülerek yapılandırıldığını ve şirketin sağlıklı bir bilanço yapısına kavuşturulduğunu söyledi.

Fiyatları indirerek rekabet gücünü daha yüksek seviyeye çıkardıklarını kaydeden Diriksoy, teknoloji yatırımlarıyla da kompresörlerde daha iyi bir hizmet sunmaya başladıklarını ifade etti. Diriksoy, Tamsan'ın 25 ülkeye ihracat yaptığını, yüzde 20 olan ihracat payını da 4-5 yıl içinde yüzde 50'ye çıkarma hedefleri bulunduğunu vurguladı.