Tansiyon arttı, çarşı yine karıştı!

EVRİM KÜÇÜK

Piyasalar bir kez daha jeopolitik şokla karşı karşıya. ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesi, yalnızca petrol piyasasını değil, küresel finansal varlıkların tamamını aynı anda baskı altına aldı. Hürmüz Boğazı’ndan enerji akışının riske girmesiyle petrol fiyatları hızla yükselirken, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği endişesi tahvil piyasalarında satışları tetikledi. Yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar ise başta altın olmak üzere emtia piyasasının önemli bölümünü aşağı çekti.

Petrolde savaş primi yeniden sahnede

Brent petrol, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından yüzde 2,5’e varan yükselişle varil başına 95 doların üzerine çıktı. Fiyat daha sonra bir miktar gerilese de 95 dolar civarında kalmaya devam etti. Böylece petrol, beş haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı.

Piyasaların temel endişesi Hürmüz Boğazı. Dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bu geçiş noktasında çatışmanın büyümesi, tankerlerin bölgeden geçişini zorlaştırabileceği gibi Körfez ülkelerinin ihracatını da sekteye uğratabilir. Gerilimin artması rafine ürün piyasasını da sıkıştırıyor. Özellikle dizelde Orta Doğu ve Rusya kaynaklı arz kesintileri, mevsimsel talebin güçlenmeye başladığı bir dönemde piyasayı daha kırılgan hale getiriyor.

Altında 2026 kazancı silindi

Jeopolitik krizlerin geleneksel güvenli limanı altın ise bu kez petrol şokunun gölgesinde kaldı. Spot altın bir haftada ons başına 380 dolar geriledi ve 4.690 dolardan 4.300 dolara indi. Böylece altın üst üste üçüncü işlem gününde de düşerken üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Daha çarpıcı olan ise değerli metalin yıl başından bu yana elde ettiği kazanımın neredeyse tamamını geri vermesi. Ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 yükselen altın, şu anda 2026 genelinde yalnızca yüzde 0,7 prim taşıyor. Metal, ocak ayında gördüğü 5.419,83 dolarlık rekor kapanışın da yaklaşık yüzde 20 altında bulunuyor.

Gümüş de ralliye ara verdi

Altındaki satış gümüşe de sıçradı. Aralık vadeli Comex gümüşü yüzde 3,2’ye varan düşüşle ons başına 64 dolara doğru geriledi.

Altın-gümüş rasyosu da yeniden gündeme geldi. Bir ons altın yaklaşık 67 ons gümüşe denk gelirken, bu oran temmuz ayı sonunda 70 ons civarındaydı. Böylece gümüşün son dönemde altından daha güçlü performans gösterdiği görülüyor.

Bakırın rallisine faiz freni

Küresel ekonominin nabzını tutan bakır da jeopolitik ve faiz baskısından kaçamadı. New York'ta Aralık vadeli Comex bakır yüzde 2 düşerek pound başına 6,4 dolara geriledi. Bakır geçen hafta 6,77 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bakırın üzerindeki temel baskı yalnızca doların güçlenmesi değil. Yükselen petrol fiyatları küresel enflasyon riskini artırırken, yükselen tahvil getirileri de borçlanma maliyetlerini yukarı taşıyor. Daha pahalı para, küresel ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla sanayi metallerine yönelik talebi tehdit ediyor.

Avrupa'da doğalgaz krizi büyüyor

Enerji şokunun diğer ayağında Avrupa doğalgaz piyasası var. Hollanda TTF merkezinde doğalgaz fiyatları savaşın başladığı şubattan bu yana ilk kez 75 euro/MWh seviyesini aşarak 2023 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Haziran sonunda 40 euro/MWh'nin altında bulunan fiyatların kısa sürede bu seviyelere yükselmesi, Avrupa'nın kış hazırlıklarına ilişkin endişeleri artırdı. Ağustosun son haftasında AB genelindeki depoların yalnızca yüzde 63'ünün dolu olması, piyasadaki tedirginliği daha da büyütüyor.

Yeniden denklem: Petrol yukarı, faiz yukarı

* %4,81: ABD 10 yıllık tahvil getirisi

* %3,38: Almanya 10 yıllık Bund getirisi

* %5,26: İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi

Altında rekordan geriye

* 5.419,83 $: Altının 28 Ocak'taki rekor kapanışı

* 4.306 $: Son spot altın fiyatı

* -%0.7: Altında yılbaşından bu yana kazanç

* %20: Rekor kapanışa göre mevcut gerileme

Enerjide risk büyüyor

* 97 $: Brent'in test ettiği beş haftalık zirve

* 75 euro/MWh: Avrupa TTF doğalgazında aşılmış seviye

* %63: Ağustos sonunda AB doğalgaz depolarının doluluk oranı