Tapu işlemlerinde yeni dönem: Şubat ayında QR kod zorunluluğu başlıyor

Türkiye’de tapu işlemlerini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. 12. Yargı Paketi kapsamında yer alan ve Şubat ayında TBMM’ye sunulması planlanan çalışmayla birlikte, tapu devirleri ile noter aracılığıyla yapılan gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Noter belgelerine QR kod bulundurulması zaruri hale gelecek

Yasalaşması beklenen düzenlemede, noterlerin hazırlayacağı tüm tapu işlemleri ve belgelerde QR kod bulundurulması zaruri hale gelecek. Bu karekod sayesinde söz konusu belgeler, Türkiye Noterler Birliği’nin internet sitesi veya uygulaması aracılığıyla anında doğrulanabilecek. Böylece, tapu işlemleri ve noter belgelerinde sahtecilik gibi risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gayrimenkul satış ve tapu devir işlemleri 2023 yılından bu yana noterlerde de yapılabiliyor. Yeni yasa ile birlikte, hem noterlerde hem de tapu müdürlüklerinde gerçekleşen devir işlemlerinde teslim edilen tapular artık QR kod ile birlikte verilecek.

Eski tapular geçerli olacak

Eski tip tapuları elinde bulunduran gayrimenkul sahipleri ise herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmayacak. QR kod içermeyen eski tapular geçerli olmaya devam edecek. Fakat, kayıp nedeniyle yeniden tapu çıkartmak ya da bir devir işlemi gerçekleştirmek isteyenler için yeni basılacak tapularda QR kod zorunlu olacak.

Temel hedef hem işlem güvenliğini artırmak

Düzenlemenin temel hedefi hem işlem güvenliğini artırmak hem de belge sahteciliğinin önüne geçmek olarak belirtiliyor. QR kod uygulaması sayesinde gayrimenkul sahipleri, belgelerinin gerçekliğini kolayca internet üzerinden kontrol edebilecekler ve yetkililer tarafından doğrulanabilecek bir belge sistemine kavuşmuş olacaklar.