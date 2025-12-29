Tapu sahiplerine kritik uyarı: Tapu işlemini erteleyen üç kat ödeyecek

Milyonlarca konut sahibi ve ev satın almayı planlayanlar için tapu harcı ve emlak vergisine ilişkin düzenlemede kritik bir sürece girildi. 31 Aralık 2025 tarihine kadar tapu işlemlerini tamamlamayanlar, 2026’da yürürlüğe girecek yeni uygulama nedeniyle önemli ek maliyetlerle karşılaşabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme kapsamında, 2026 yılından itibaren bina ve arsaların vergi değerlerine üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle birlikte tapu işlemlerini erteleyenler için emlak vergisi ve tapu harçlarının ciddi oranda artması beklenirken, yeni sistem gayrimenkul sahipleri açısından mali yükü artırabilecek.

Tapu harcı hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte 2026 yılında emlak vergisine esas alınacak bina ve arsa değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla üç katı olacak. Bu durum özellikle konut satın aldığı halde tapu devrini henüz gerçekleştirmemiş olan mülk sahipleri için büyük önem taşıyor. Vergi değerlerindeki bu artış, sadece yıllık emlak vergisini değil, tapu harcı hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek.

Yeni yılda tapu masrafları bugünkü rakamların çok üzerine çıkacak

Uzmanlara göre, tapu harçlarının hesaplanmasında emlak vergisine esas rayiç bedel dikkate alındığı için, 31 Aralık 2025’ten sonra yapılacak işlemlerde harç tutarlarında da ciddi artışlar yaşanacak. Bu nedenle yeni yılda tapu masraflarının bugünkü rakamların çok üzerine çıkması bekleniyor.

Örneğin, 2025 yılı için emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026’da vergilendirmeye esas değerinin 9 milyon liraya kadar yükselmesi mümkün. Bu artış, tapu harcı tutarlarının da üç katına çıkmasına yol açabiliyor.