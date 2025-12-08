Tapuda 2026 alarmı: Harç tutarı 360 bin liraya ulaşacak

TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle 2026’dan itibaren emlak vergisi ve tapu harçlarında ciddi artışlar bekleniyor. Özellikle konut alımı yapan ve tapu işlemlerini henüz tamamlamayan vatandaşlar bu değişiklikten doğrudan etkilenecek.

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre, emlak vergisine esas olacak değerler, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla üç katı ile sınırlanacak. Bu düzenleme, emlak vergisi değerlerindeki olası artışın maksimum seviyesini belirlemiş oldu.

"2026 yılında tapu harç tutarları da ciddi biçimde yükselecek"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapu işlemlerinde esas olarak gayrimenkulün gerçek satış bedeli üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlattı. Ancak uygulamada pek çok tapu işleminin emlak vergisine esas olan rayiç bedel üzerinden yapıldığı biliniyor. Emlak vergisi değerlerindeki bu üç katlık artışın, 2026 yılında tapu harçlarının tutarlarını da ciddi biçimde yükselteceği belirtiliyor.

Tolu, bu durumu bir örnekle açıkladı: Örneğin, 2025 yılında emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026 yılında vergilendirmeye esas değeri en fazla 9 milyon liraya çıkabilecek. Bu senaryoda, bugün toplamda 120 bin lira olan tapu harcı bedelinin, 2026 yılında 360 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Tapu harcı bedeli, alıcı ve satıcı tarafından yarı yarıya, yani 180’er bin lira olarak ödenecektir.

Tapu işlemlerini 31 aralık’a kadar tamamlamayanlar daha yüksek harç ödeyecek

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapu işlemlerini henüz tamamlamayan konut sahiplerini uyardı. Tolu, vatandaşların konutun gerçek alım bedelini 2026’da geçerli yeni emlak vergisi değerleriyle karşılaştırarak tapu harcı artışına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Tapu işlemlerini 31 Aralık 2025’e kadar tamamlamayanlar, daha yüksek harç ödemek zorunda kalacak.

Düzenlemeye göre, emlak vergisi değerlerindeki artışlar 2026 yılından sonra da devam edecek. Emlak vergisi değerleri, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında ise her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerine yeniden değerleme oranı eklenerek artırılmaya devam edilecek.