Tapuda kritik süre: Başvurmayanlar için ağır ceza kapıda

Geçen yıl Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşti. Her tapu devrinde satış bedelinin yüzde 4’ü oranında harç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödendi.

Tapu harcının satış bedeline bağlı olarak yüksek tutarlara ulaşabilmesi, bazı alıcı ve satıcıların uzlaşarak tapuda daha düşük bedel beyan etmesine neden olurken, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimlerini artırdı.

Ocak ayı boyunca on binlerce alım-satım işlemi için tebligat hazırlayan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), adreslere gönderdiği çağrı yazılarında son 5 yıl içinde tapu alım veya satımı yapan ve işlemleri şüpheli görülen tarafları savunma vermeye davet etti.

Vergi ziyaı cezası yüzde 100’e çıkarıldı

Geçtiğimiz aylarda Meclis’te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenlere uygulanacak vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı.

Bu düzenleme kapsamında, beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılması gerekecek. Bu ağır vergi yüküyle karşılaşmak istemeyen tarafların ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) pişmanlık başvurusunda bulunma imkânı bulunuyor.

Tapu işlemlerinde 5 gün detayı

İzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından 5 gün içinde savunma yapmaları ve usulsüz bildirimde bulunduklarını kabul etmeleri halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.

Bu kapsamda başvuruda bulunan tapu sahipleri, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkı, geçen süreye ait yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.