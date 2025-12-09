Tapuda yeni dönem: Vekalet iptali artık e-Devlet'te yapılabilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satışlarında verilen vekaletlerin iptalini daha hızlı ve güvenli hale getiren “Türkiye Azil Sistemi”ni hayata geçirdi. Yeni uygulama ile vekalet iptalleri tüm tapu müdürlüklerinde eş zamanlı olarak görüntülenebilecek ve olası yetki kötüye kullanımlarının önüne geçilmesi hedeflenecek.

Sistem kapsamında, vekaleti veren kişinin tek taraflı bildirimde bulunması yeterli olacak, karşı taraftan onay alma zorunluluğu sona erecek. Web Tapu üzerinden veya herhangi bir tapu müdürlüğünde yapılan iptal işlemleri, anında ülke genelindeki tüm tapu birimlerinin ekranlarına yansıyacak.

Yeni düzenlemeye göre:

1 Ocak 2023’ten önce düzenlenen vekaletnameler yalnızca tapu müdürlüklerinde iptal edilebilecek. 1 Ocak 2023 sonrası verilen vekaletler ise hem müdürlüklerden hem de Webtapu ve e-Devlet üzerinden kontrol edilip iptal edilebilecek.

Süresi ve geçerlilik durumu kolayca takip edilebilecek

Düzenlemenin en önemli yeniliklerinden biri de vatandaşların e-Devlet üzerinden kendi adlarına verdikleri vekaletleri görüntüleyebilmesi oldu. Böylece vekaletin kime verildiği, süresi ve geçerlilik durumu kolayca takip edilebilecek.

Sahte vekalet riskini ciddi ölçüde düşürecek

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni sistemin tapu süreçlerinde dijitalleşme açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, azil işlemlerinin tüm müdürlüklerde anlık görünmesinin sahte vekalet riskini ciddi ölçüde düşüreceğini ifade etti. Webtapu üzerinden yapılan iptallerin otomatik olarak sicile işlenmesiyle dolandırıcılık ve hak kaybı ihtimalinin azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.