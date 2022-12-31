Tarife kontenjanı uygulanacak sanayi malları belli oldu

ANKARA (EKONOMİ) – Resmi Gazetenin 3. Mükerrer (31 Aralık tarihli) sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı kararıyla ithalinde tarife kontenjanı uygulanacak sanayi malları belirlendi.

6627 sayılı karar ile 15 şubat 2024 yılına kadar tarife kontenjanı açılan malların vergileri belirlendi. Buna göre 27, 28, 29, 38, 39, 76, 84,85,94 ve 95. Fasıllarda yer alan bazı kimyasallar, işlenmiş metaller ve elektrik ve elektronik ürünler gibi girdi nitelikli eşyalar için tarife kontenjanı açıldı. Bu kapsamda en dikkat çekici ürünlerden biri, elektrikli araç, enerji depolama gibi önü açılan yeni yatırımlar nedeniyle tüketiminin artması beklenen lityum-iyon piller ve aküler oldu.

Yayımlanan 6628 sıyılı Karar ile de 31 Aralık 2023 tarihine kadar 5903.10.90.90.00 ile 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTİP numaralı “diğerleri (yalnızca imperterks kumaş) tanımlı eşyaya 10 milyon metrekare sıfır gümrüklü ithalat tarife kontenjanı açıldı.