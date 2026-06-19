Tarih tekerrür mü ediyor? Barışın ekonomik sonuçları ve küresel piyasalarda ‘siyah kuğu’ alarmı

Modern makroekonominin kurucusu kabul edilen, 20. yüzyılın en etkili ekonomisti John Maynard Keynes’in 1919 yılında yazdığı ‘Barışın Ekonomik Sonuçları’ kitabına dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, Versay Anlaşması’nın Almanya üzerindeki ağır yaptırımlarının Hitler’in yükselişine zemin hazırladığını hatırlattı. Prof. Dr. Alçın, bu durumu 'barışı ortadan kaldıran barış' olarak tanımlarken, Roma’nın Kartaca’yı tamamen yok etmeye çalışmasına atıfta bulunan ‘Kartaca Barışı’ kavramının günümüzdeki yansımalarını değerlendirdi. Özellikle dış tehdit algısının içeride konsolidasyona yol açtığını ve tarihteki en büyük mitinglerin bu atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Pirus Zaferi ve sarsılan petrodolar sistemi

Günümüzdeki ABD-İran ilişkilerini değerlendiren Prof. Dr. Alçın, mevcut durumu bir 'Kartaca Barışı'ndan ziyade bir 'Pirus Zaferi'ne benzetti. Epir Kralı Pirus’un zafer kazanırken her şeyini kaybetmesi gibi, ABD’nin de görünürde zafer ilan etse de orta vadede ekonomik hegemonyasını ve petrol-dolar sisteminin sarsılmasını riske attığını ifade etti. Piyasalarda ‘Barış satılıyor ama kim alıyor?’ sorusunun hakim olduğunu belirten Prof. Dr. Alçın, traderların kısa vadeli rallilerden memnun olsa da kalıcı bir barış alıcısının düşük olduğunu vurguladı.

2026’nın ikinci siyah kuğusu: Japonya’nın hamlesi

Küresel piyasalar için asıl büyük sürprizin Japonya’dan geldiğini ifade eden Prof. Dr. Alçın, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 25 yıl aradan sonra politika faizini %1 düzeyine çıkarmasını ‘tarihsel bir karar’ olarak nitelendirdi. Bu hamlenin ham petrol fiyatlarındaki riskler ve enflasyon baskısıyla ilişkili olduğunu, ancak asıl nedenin ABD’nin ‘güvenli liman’ algısının sarsılması olduğunu belirtti. Prof. Dr. Alçın’a göre bu durum, sermayenin Japon tahvillerine kaymasına ve Nasdaq gibi ABD piyasalarında ciddi türbülanslara yol açabilecek bir ‘siyah kuğu’ adayıdır.

Fed’de yapı bozumu ve ‘tekno-otokratik’ dönem

Fed’in geleceğine dair de önemli öngörülerde bulunan Prof. Dr. Alçın, Trump yönetiminin Fed’in mevcut kurallarını ve ‘sözlü yönlendirme’ mekanizmalarını ortadan kaldırma çabasında olduğunu söyledi. Bu durumu bir ‘yapı bozumu’ olarak tanımlayan Prof. Dr. Alçın, Fed’e duyulan güvenin sarsılmasının sadece ABD içinde değil, küresel ölçekte ‘artık garanti vermiyorum’ mesajı taşıyacağını ifade etti. Piyasanın gerçeklerinin masada alınan kararlardan daha belirleyici olduğunu savunan Alçın, Fed’in son yıllarda öngörülerinin tam tersi yönünde hareket etmek zorunda kaldığını da ekledi.

Krizden beslenen ekonomiler ve Space uyarısı

Dünya ekonomisinin tek kutuplu hale gelmesinin anomaliler yarattığını belirten Prof. Dr. Alçın, Rusya gibi ülkelerin sanayi atılımından ziyade küresel riskler ve ham petrol fiyatlarındaki artıştan beslenen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Öte yandan, SpaceX’in 2 trilyon dolarlık halka arzını değerlendiren Prof. Dr. Alçın, bu değerlemenin rasyonel bir yatırımcı için oldukça pahalı olduğunu ve riskin küçük yatırımcıya transfer edildiği bir tablo çizdiğini vurguladı.