Tarih verildi: Akaryakıta dev zam kapıda

ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da karşılık vermesiyle ateş çemberine dönen Orta Doğu'da sular durulmuyor. Savaş tüm dünyayı küresel bir belirsizliğe sürüklerken, petrol fiyatlarındaki sert artış akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar sınırına çıkmasıyla akaryakıta dev bir zam daha göründü.

ÖTV kotası doldu

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için eşel mobil sistem devreye alınmıştı. Uygulama ile zamların yüzde 75 ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i pompaya yansıtılıyordu. Ancak motorin zammında ÖTV kotası doldu.

Tarihin en büyük zammı

ÖTV kotasının dolması nedeniyle dün motorine tarihi bir zam geldi. 5 lira 76 kuruşluk zammın sadece 58 kuruşu ÖTV'den karşılanırken pompaya 5 lira 18 kuruş olarak yansıtıldı. Bu akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam oldu.

Türkiye'nin haberine göre, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta dev bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, salı günü motorinin litre fiyatında 6 lira civarında bir artış olacak. Bu rakam bu zamana kadarki en yüksek zam olacak.

Motorin 80 liraya çıkacak

Zammın ardından motorinin fiyatı Batı'daki şehirlerde 77-78 lira seviyesine, Doğu'daki şehirlerde ise 80 liraya çıkacak. Böylece motorin ile benzin arasındaki fark 15 liraya yükselecek.