Tarihi gece: Motorin üç haneli rakamı aşacak!

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ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasında tırmanan gerilim, petrol piyasalarında arz endişelerini artırırken akaryakıt fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı.

Gece yarısı litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı. Milyonlarca sürücünün bütçesini etkileyen artışların ardından motorine bu gece yarısı yeni bir zam daha yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 2,5 TL ila 3 TL arasında yeni bir zam gelecek.

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir akaryakıt ürününün litre fiyatının 100 TL sınırını aşacağı öngörülüyor.

Motorinde 100 TL sınırı aşılacak

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının 45 ilde 100 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise motorinin litre fiyatının 98 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.