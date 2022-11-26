Tarihi okul, genç kuşağı tarım ve hayvancılığa hazırlıyor

Esra ÖZARFAT / BURSA

400 dönüm arazi üzerine kurulu olan okulda “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı”, “Laboratuvar”, “Gıda”, “Tarım” ve “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” alanları olmak üzere 5 branşta 572 öğrenci eğitim alıyor. Bugün Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim öğretim hayatında devam eden okul 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği” protokolü kapsamına alınarak Bursa TB (Bursa Ticaret Borsası) Proje Okulu oldu. Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, okul kontenjanının yüzde 100 oranında dolduğu bilgisini verdi. Öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanında okul sahası içinde pratik eğitim de almasına olanak sağlandığına işaret eden Onur, “Okulda şu an kırkı aşkın zirai ve işlenmiş ürün üretimi yapılıyor” dedi.

Gastromutfak Akademi şehir kültürünü tanıtacak

Öğrencilerin TÜBİTAK tarafından düzenlenen tarımda sürdürülebilirlik, girişimcilik, proje yazımı konularında eğitimlere de katıldığına değinen Onur, öğrencilere uygulama eğitimi sağlayacak Gastromutfak Akademi, İnovasyon Merkezi ve Ekmek Üretim Tesisi projelerinin sürdürüldüğünü söyledi. Onur, Gastromutfak Akademi projesinde şehrin kültürel ürünleri ve yemeklerinin ön plana çıkarılacağına dikkat çekti.