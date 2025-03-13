Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak

ANKARA (EKONOMİ)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret kapsamında Kiev’de Ukrayna Tarım Bakanı Sayın Vitaliy Koval ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek, “Türkiye - Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı” tutanağını imzaladıklarını bildirdi.

Hedeflerinin iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırarak sektörümü daha da güçlendirmek olduğunu belirten Yumaklı, “Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam. Görüşmelerin ülkelerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, misafirperverlikleri için Ukrayna Tarım Bakanı Mevkidaşım Sayın Vitaliy Koval’a ve heyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.