Tarım Bakanlığı 82 bin gıda denetiminde 142.5 milyon lira ceza kesti
Tarım ve Orman Bakanlığı Mayıs ayıda 82 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 19 firma hakkında suç duyurusunda bulunulurken, firmalara toplam 142.5 milyon liralık para cezası uygulandı.
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ANKARA(EKONOMİ)
Denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, işini hakkıyla yapan üretici ve işletmelerin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermediklerini bildirdi.
Bakan Yumaklı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlere "sıfır tolerans" ilkesiyle devam ettiklerini aktardı.