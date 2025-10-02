Tarım Bakanlığı şeker pancarı alım fiyatını artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Eylül Salı günü açıkladığı 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatında iki gün aradan sonra 2 Ekim Perşembe günü itibarıyla ton başına 125 TL artışa gitti.

Şeker pancarı alım fiyatı güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3.100 TL olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ton başına 2 bin 975 lira olarak açıklanmıştı

İki gün önce yapılan paylaşımda, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 975 lira olarak açıklanmıştı.

Hatırlanacağı üzere Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmişti. Dolayısıyla geçen yıla göre şeker pancarı alım fiyatlarında iki gün önceki hesaplamaya göre yüzde 25,3 artışa gidilmişken, yeni fiyatla birlikte artış oranı yüzde 30,5 olarak güncellendi.