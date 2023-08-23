'Tarım desteklerini sistematik hale getirmek için çalışma yapılıyor'

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar ve yönetimini ziyaret ederek tarım sektörünün sorunlarını dinledi.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Cevdet Yılmaz, tarım desteklerini sistematik hale getirecek, bürokrasiyi azaltacak çalışmalar yapıldığını bildirdi. Görüşmeden azami derecede istifade etme gayreti içinde olacaklarını dile getiren Yılmaz, “Her şeyi bir anda yapmak mümkün değil, belli süreç içinde aşama aşama hayata geçireceğiz” diye konuştu. Kamunun, üreticiler ve ilgili taraflarla sürekli diyalog içinde olması gerektiğini söyleyen Cevdet Yılmaz, “Hangi adımı atarsak atalım bunu istişare ile gerçekleştirirsek hata payını düşürüp, sahiplenmeyi de artırmış oluruz” dedi.

Tarım ve gıda konusunda planlamanın hem ülkemiz için hem de dış dünyayla ticarette çok önemli olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, tarımda ölçek meselesinin de toplantıda ele alındığını kaydetti. Arazilerin miras yoluyla parçalanmasının verimliliği düşürdüğünün altını çizen Yılmaz, görüşmede miras hukukundaki değişiklik, toplulaştırma ve tarımsal sulamanın önemli başlıkları oluşturduğunu aktardı.

Yan etkisi olan destekler

Kamu yatırımları içinde sulamaya ağırlık vermeye çalıştıklarına değinen Cevdet Yılmaz, kısa sürede bitecek projelerin önceliklendirileceğini, buradan sağlanacak gelirle diğer projelerin destekleneceğini vurguladı. Çok sayıda devlet desteğinin farklı başlıklar altında verildiğini dile getiren Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu desteklerin sistematik hale getirilmesi için çalıştığını ifade etti.

Yılmaz etki değerlendirme çalışmalarının da çok kıymetli olduğuna işaret ederken, çok kıymetli ve iyi niyetle verilen desteklerin tahmin edilemeyen yan etkilerinin oluşabildiğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, desteklerin toplulaştırılarak, idari yükleri azaltılarak verilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Mısır fiyatını duyan ‘şaka mı?’ diye soruyor

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ise görüşmede maliyet sorunlarını dile getirdiklerini belirtirken, üretimde dışa bağımlılık sebebiyle mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışın maliyeti artırdığını kaydetti.

Üreticilerin bazı ürünlere para kazanamadıkça aşırı borçlanmak zorunda kaldığını dile getiren Bayraktar, bu yüzden destek bütçesinin artırılmasını istediklerini kaydetti.



Geçen yıl 5700 lira olan mısırın ton fiyatının bu yıl sadece yüzde 5 artırılarak 6000 liraya çıkarılmasına üyelerden büyük tepki geldiğini ifade eden Bayraktar, “Bazı üyelerimiz arayarak bunun şaka mı? Olduğunu soruyor.” Dedi. Mısır fiyatında revize istediklerini belirten Bayraktar, “Geçen yıl ithalata 1 milyar dolar harcadık, bu yıl da 6 ayda 1.5 milyon ton ithalat yapmışız. Eğer çiftçi para kazanamazsa mısır ekmez, seneye daha çok ithalat yaparız”