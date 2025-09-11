  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarım efsanesi iflas bayrağını çekti! 43 yıllık şirket konkordato sürecine girdi
Takip Et

Tarım efsanesi iflas bayrağını çekti! 43 yıllık şirket konkordato sürecine girdi

Tarım sektörünün dev şirketi Solakoğlu Tarım konkordato sürecine girdi. 1982 yılında Malatya’da kurulan tarım efsanesi iflasın eşiğine gelirken, şirkete geçici komiser ataması yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım efsanesi iflas bayrağını çekti! 43 yıllık şirket konkordato sürecine girdi
Takip Et

Malatyalı tarım devi Solakoğlu Tarım iflas bayrağını çekti. Yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato sürecine giren 43 yıllık tarım efsanesi için mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Şirkete geçici komiser ataması yapıldı

Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Solakoğlu Makine Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 286’ncı maddesi gereğince geçici mühlet kararı çıkarıldı.

Alacaklılara itiraz hakkı tanındı

Şirket için geçici komiser ataması yapılırken, alacaklılara da yedi gün içerisinde dilekçeyle itiraz etme ve konkordato talebinin reddini isteme hakkı tanındı.

Mahkeme kararına göre şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.

1982 yılında kurulmuştu

1982’de kurulan Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.

Mahkeme kararı bekleniyor

Sektörde 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Solakoğlu, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürünlerle biliniyordu. Ancak ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan eden şirket, geçici mühlet sürecinde faaliyetlerini sürdürecek ve geleceği mahkemenin vereceği nihai karara göre şekillenecek.

Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de satılacak! Vergisi fiyatını geçtiDünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de satılacak! Vergisi fiyatını geçtiEkonomi
Elon Musk'a bir günlük şok: Dünyanın en zengin ismi bir geceliğine değiştiElon Musk'a bir günlük şok: Dünyanın en zengin ismi bir geceliğine değiştiKüresel Ekonomi
Borsadaki 193 şirket 2025’te 251 milyar temettü dağıtacak!Borsadaki 193 şirket 2025’te 251 milyar temettü dağıtacak!Ekonomi
Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!