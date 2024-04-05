Tarım-gıda-içecek sektörü 1,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye’nin gıda, tarım, içecek sektörünün yılın ilk iki ayı sonunda 4 milyar 750 milyon dolar ihracat, 3 milyar 150 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiği bildirildi. İthalatta, payları yüksek olan buğday ve ham ayçiçekyağında, Ukrayna ve Rusya’nın ağırlığı sürdü.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) dış ticaret verilerinden derlediği verileri açıkladı. Yapılan sınıflamada 1.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiği gözlendi. TGDF’nin sektörel gruplamasındaki ürünlerin birim ihracat değeri geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 11,13 düşüşle 1.189 dolar/ton oldu. İthalat birim değeri ise geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 1,58 azalarak 644 dolar/ton oldu.

Ocak-Şubat ayı dış ticareti

TGDF’den yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk iki ayında özel ticaret sistemine göre yapılan hesaplamada, kapsamdaki grubun bir önceki yıl aynı döneme göre ihracatın yüzde 16,49 arttığı, buna karşılık ithalatın yüzde 15,99 azaldığı kaydedildi.

Buğday ithalatı geriledi

Şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre ihracat artışı yüzde 22,14 olarak belirlenirken, ithalat yüzde 15,17 oranında düştü. Yine Şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre buğday ithalatının yüzde 37, ham ayçiçek yağı ithalatının yüzde 41,3 ve soya fasulyesi ithalatının yüzde 11,3 oranında gerilediği kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde en fazla un satıldı

TGDF verilerine göre 2024 Ocak-Şubat döneminde 259.4 milyon dolarlık un, 244 milyon dolar fındık içi ve 164.8 milyon dolar mandalina ihraç edildi.

Aynı dönemde, 389.8 milyon dolarlık buğday, 272 milyon dolarlık soya fasulyesi ve 175.5 milyon dolar ile ham ayçiçeği yağı ithalatı yapıldı.

En fazla ithalat Rusya ve Ukrayna’dan

Yine Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre en fazla ithalat yapılan ülkeler ağırlıklı olarak buğday ithalatı yapılan Rusya ve Ukrayna oldu. Bu dönemde, Rusya’dan 276,3 milyon dolar ve Ukrayna’dan 93,7 milyon dolar tutarında buğday ithalatı yapıldı. Bu iki ülkenin toplam buğday ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 94,9 olarak belirlendi. Aynı bölgeden Moldova’dan da 7,6 milyon dolarlık buğday ithal edildi.

En fazla ithal edilen ürünler arasında bulunan soya fasulyesinde de ithalat yapılan ülke Ukrayna olurken, Brezilya’dan da 103 milyon dolarlık, ABD’den 41,7 milyon dolarlık ithalat yapıldı.