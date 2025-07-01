Tarım, gıda ve içecek sektörü ilk 5 ayda 11,54 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri'ni temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,06 artışla 11,54 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 21,97 yükselişle 10,24 milyar dolara yükseldi.

Sektör söz konusu dönemde 1,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 6,11 artışla ton başına 1331 dolar oldu.

Mayıs ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,58 azalışla 2,32 milyar dolara geriledi.

En çok ihracat ve ithalat gerçekleştiren sektörler

Ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat 1 milyar 388 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken, bunu 1 milyar 97 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 971 milyon dolarla yaş meyve, 952 milyon dolarla bitkisel yağ ve 758 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı, yaklaşık 2 milyar 584 milyon dolarla hayvan yemi çekerken, bunu 1 milyar 809 milyon dolarla bitkisel yağ, 1 milyar 188 milyon dolarla kakao ve çikolata, 691 milyon dolarla canlı hayvan ticareti ve 546 milyon dolarla un sektörü takip etti.

En çok ihraç edilen ürünler

İlk 5 ayda en çok ihraç edilen ürün fındık içi oldu. Fındık içi ihracatı 608,9 milyon doları aştı. Bunu 469,2 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 365,7 milyon dolarla buğday unu izledi. Ayçiçeği yağı rafine ihracatı yüzde 24,93 artarken, buğday ununda dış satım yüzde 39,38 düştü.

En çok ithalatı yapılan ürünler ise 885,2 milyon dolarla soya fasulyesi, 741,6 milyon dolarla kakao ve 674,4 milyon dolarla sığır oldu.

En yüksek ihracat Irak, Almanya ve ABD'ye yapıldı

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 336,8 milyon dolarla Irak yer alırken, Irak'ı 843,1 milyon dolarla Almanya, 781,9 milyon dolarla ABD izledi. Irak'a ihracat yüzde 9,5, Almanya'ya yüzde 1,01 azalırken, ABD'ye dış satım 12,36 arttı.

En çok ithalat yapılan ülke 1 milyar 277,2 milyon dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 106,2 milyon dolarla Brezilya, 981,0 milyon dolarla Ukrayna takip etti.