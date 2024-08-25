Tarım, gıda ve içecek sektöründen 3,2 milyar dolar dış ticaret fazlası

Sektörlerin ihracatı ilk 6 ayda yüzde 5,64 artışla 12,3 milyar dolardan, 12,9 milyar dolara yükseldi. İthalat ise söz konusu dönemde yüzde 21,8 azalışla 12,4 milyar dolardan, 9,7 milyar dolara geriledi. Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında 1,6 milyar dolarlık ihracatla Irak yer alırken, en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında 1,8 milyar dolarla Rusya yer aldı. Yılın ilk 6 aylık döneminde şeker ve şekerli mamuller sektörü 1,4 milyar dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan sektör oldu. En çok ithalat ise 2,8 milyar dolarla hayvan yemi sektöründen geldi. 2024 yılının ilk yarısında ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında ise yüzde 48,6 artışla 678 milyon dolarlık ihracat yapılan fındık içi ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün ise 992 milyon dolar ile soya fasulyesi oldu.

Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 5,64 artırarak 12,3 milyar dolardan, 12,9 milyar dolara çıkardı. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 21,8 düşüşle 12,4 milyar dolardan, 9,7 milyar dolara geriledi. Böylece yılın ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 3,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Haziran 2024 yılı itibarıyla ilk 6 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok ihracat gerçekleştiren sektör, şeker ve şekerli mamuller sektörü oldu. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak, 1,4 milyar doları aştı. İkinci sırada ihracatını yüzde 36,9 artıran sert kabuklu meyveler sektörü yer aldı. Sektörün ihracatı 1 milyar 220 milyon doları geçti. Yaş meyve sebze sektörünün ihracatı yüzde 14’lük artışla 1 milyar 211 milyon dolara ulaşırken, sektör söz konusu ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer aldı.

2024 yılının ilk 6 ayında en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında hayvan yemi sektörünün ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalsa da 2,8 milyar dolarlık ithalatla ilk sırada yer aldı. İthalatı yüzde 28,5 azalarak 1,5 milyar dolara gerileyen bitkisel yağ sektörü de ikinci sırada yer aldı. En çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında 2024 Ocak-Haziran döneminde üçüncü sırada un sektörü geldi. Un sektörünün ihracatı yüzde 53,9 azalışla 1,4 milyar dolara düştü. Söz konusu dönemde kakao ve çikolata sektöründeki ithalat artışı ise dikkat çekti. Sektörün ithalatı yüzde 34,8 artışla 581 milyon dolara ulaştı.

2024 yılının ilk yarısında ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında ise yüzde 48,6 artışla 678 milyon dolarlık ihracat yapılan fındık içi ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 675 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen buğday unu bulunurken, söz konusu ürünün ihracatı geçen yıla göre yüzde 0,79 azaldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ürünler sıralamasında rafine ayçiçeği yağı 440 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Rafine ayçiçeği yağı ihracatında da yüzde 10,6’lık düşüş yaşandı. Yılın ilk yarısında en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün 992 milyon dolar ile soya fasulyesi oldu. Soya fasulyesinde ithalat yüzde 8,4 azaldı. En çok ithalatı gerçekleştirilen ikinci ürün olan buğdayda da ithalat yüzde 57,4 azalarak 981 milyon dolara geriledi. Ham ayçiçek yağı ithalatı ise ilk 6 ayda 609 milyon dolara geriledi. Söz konusu ürünün ithalatı yüzde 33,2 azalsa da en çok ithalatı yapılan ürünler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.