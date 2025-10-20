  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 450 ton yulaf alacak
Takip Et

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 450 ton yulaf alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 450 ton mahsul yulaf temin edecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 450 ton yulaf alacak
Takip Et

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TİGEM, açık ihale usulüyle 450 ton mahsul yulaf alımı gerçekleştirecek. İhale, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki binasında 31 Ekim saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacakların tekliflerini o güne kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imzayla göndermeleri gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan çocuklara zarar verebilecek reklamlara sıfır toleransTicaret Bakanlığı’ndan çocuklara zarar verebilecek reklamlara sıfır toleransEkonomi

 

İklim Değişikliği Başkanlığı, 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacakİklim Değişikliği Başkanlığı, 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacakEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 25,8 milyar lira kâr
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 25,8 milyar lira kâr
S&P Global Commodity Insights İstanbul’da ofis açıyor
S&P Global Commodity Insights İstanbul’da ofis açıyor
Ticaret Bakanlığı’ndan çocuklara zarar verebilecek reklamlara sıfır tolerans
Ticaret Bakanlığı’ndan çocuklara zarar verebilecek reklamlara sıfır tolerans
İklim Değişikliği Başkanlığı, 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı, 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacak
Tarımsal girdi fiyatı yüzde 34 arttı
Tarımsal girdi fiyatı yüzde 34 arttı
Yurt dışı ÜFE eylülde yüzde 27,71 arttı
Yurt dışı ÜFE eylülde yüzde 27,71 arttı