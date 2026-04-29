Tarım Kredi'nin üç şirketi halka açılıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Tarım Kredi Grubu’nun en görünen yüzü olan Tarım Kredi Market yanı sıra süt ve yem fabrikaları da halka açılacak. Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük yatırımı olan İran’daki Razi Gübre fabrikasını savaş öncesi satma kararı alan Tarım Kredi, savaşın sona erip ambargonun kalkması halinde bu kararından vazgeçecek.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, şirket faaliyetleriyle ilgili basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin en büyük tarımsal sanayi grubu olduklarını belirten Hüseyin Aydın, ülkenin yem ihtiyacının yüzde 15’ini, gübre ihtiyacının ise yüzde 30’unu karşıladıklarını bildirdi.

Bünyelerindeki 18 şirketin 6 tanesinin İSO 500 içerisinde yer aldığını belirten Aydın, devletten bir kuruş kaynak kullanmayan özerk yapıdaki Tarım Kredi’nin tüm şirketlerin SPK denetimine tabi olduğu bilgisini verdi. 18 Bölge Birliği ve 1598 kooperatifin üye sayısının 900 bini aştığını ifade eden Hüseyin Aydın, 52 fabrika ve 2 limana sahip olduklarını kaydetti.

2 bin 350 şubeye ulaştı

Tarım Kredi Market'in şu anda 2 bin 350 şube sayısına ulaştığını dile getiren Aydın, büyüme kararlılıklarının devam ettiğini, özellikle uygun depo bulundukça da büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı. Hâlen 1000 bakkalın Tarım Kredi ürünlerini aynı fiyatla sattığını, 1598 kooperatifte de market ürünleri bulunduğunu söyleyen Aydın, böylece toplam 5 bin noktada tüketiciyle buluştuklarını anlattı.

Günümüzde sadece gıda ürünü satarak para kazanmanın çok mümkün olmadığını söyleyen Hüseyin Aydın, bu yüzden diğer marketlerin olduğu gibi uygun yerlerde kâr marjı yüksek gıda dışı ürünlerin de satılacağını belirtti. Çok şubeli indirim marketlerinin, ayrı markalarla daha üst segmentte ürün satmaya başladığına dikkat çeken Aydın, kendilerinin de şu an için belli ürün gruplarında farklı gelir seviyesine hitap eden ürünleri piyasaya sürdüklerini kaydetti.

3 şirket halka açılacak

Daha önce Ziraat Bankası ve Halkbank’ta Genel Müdürlük görevleri yürüten Hüseyin Aydın, bünyesinde çok sayıda şirketi barındıran Tarım Kredi’nin bankacılığa göre çok daha fazla zorladığını belirtti. Buna rağmen her yıl ortalama yüzde 50 büyüdükleri bilgisini veren Aydın, bu süreçte özellikle stok maliyetini çok iyi yöneticilerini vurguladı. Aydın’ın verdiği bilgilere göre şirketin 2023’te 3.7 milyar lira olan net kârı, 2024’te 5.1 milyar liraya, 2025’te ise 18 milyar liraya yükseldi.

Tarım Kredi bünyesindeki 3 şirketin halka açılacağı bilgisini veren Hüseyin Aydın, bunlardan ilkinin bir süre önce satın aldıkları Aynes Süt olduğunu belirtti. Ayrıca Tarım Kredi Yem yanı sıra Tarım Kredi Marketleri de halka açacaklarını söyleyen Aydın, böylece özsermayeyi de büyüteceklerini belirtti.

Dev hayvancılık yatırımı geliyor

Son 3 yılda toplam 800 milyon dolar yatırım yapıldığını kaydeden Aydın, altın konusunda Bilecik’teki yatırımın 233 milyon doları bulduğunu, marketlere 162 milyon dolar yatırım yaptıklarını, Aynes markasını ise TMSF’den 77 milyon dolara aldıklarını vurguladı. Önümüzdeki dönemde ise 315 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söyleyen Aydın, bunun da 193 milyon dolarının altın madenine yapılacağını belirtti.

Hayvancılık alanında ise Trakya bölgesinde çok büyük bir yatırımı faaliyete geçireceklerini dile getiren Aydın, suni tohumlama, embriyo transferi dahil önemli işlevlerin de bu yatırımla yerine getirileceğini anlattı. Aydın, 1200 dönüm alana yapılacak 20 bin başlık hayvancılık yatırımının sektör açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

“Razi Gübre'nin sahibi değil büyük ortağıyız, ambargo biterse satmaktan vazgeçeriz”

Hüseyin Aydın, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük yatırımı olarak nitelendirdiği İran’daki Razi Gübre fabrikasıyla ilgili de bilgiler verdi. Bilinenin aksine buranın sahibi olmadıklarını, paylarının yüzde 48.8 olduğunu dile getiren Aydın, “Burası alınırken 1 kuruş para çıkmadı Tarım Kredi’den, şirket çalıştı ve kendi parasını ödedi” diye konuştu.

Savaş öncesi bu fabrika yatırımından çıkma kararı aldıklarını ancak savaşla birlikte bunu gerçekleştiremediklerini dile getiren Aydın, eğer bunu satarlarsa başka bir yerde mutlaka gübre fabrikası yatırımı yapacaklarını aktardı. Savaş döneminde doğalgaz dahil hammadde fiyatlarının çok yükseldiğini belirten Aydın, Türkiye’de şu an itibarıyla ürün bulunamaması diye bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.