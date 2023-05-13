Tarım OSB ve kent tarımı ittifakların ana gündemi

Hüseyin GÖKÇE

Pandemi döneminde birçok önemli üretici ülkenin ‘korumacılık’ politikasına geçmesi, genel bağımsızlık içinde tarımsal bağımsızlığın önemini bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın önemli tarımsal üretim potansiyeline sahip ülkelerden birisi olan Türkiye, elindeki bu imkanları daha iyi kullanmanın yollarını arıyor. Üstelik tarım sektörünün önemi sadece gıda güvenliğiyle de sınırlı kalmıyor. Kronik hale gelmeye doğru hızla ilerleyen enfl asyonun ana unsurlarından birisi olarak gösterilen gıda maddelerinin fiyat hareketlerinin de üretim miktarına bağlı olması, tarımın önemini bir kat daha artırıyor.

Türkiye’yi yönetmeye aday ittifakların tamamı, tarım sektörüne özel önem vermesi dikkat çekiyor. Seçim öncesi hazırlanan taahhüt metinlerinde hem üretici hem de tüketiciye yönelik mesajlar veriliyor. İttifakların tarım politikaları genellikle tarımsal destek mekanizmasına odaklanırken, özel tarımsal üretim bölgelerinin oluşturulması ve tarımsal OSB kurulması tüm beyannamelerde de yer alıyor. Yanı sıra dikkat çeken başka bir ortak politika ise tüketime yakın bölgelerde tarımsal üretim gerçekleştirilmesi. Başka bir ifade ile kentlerde ve kentlerin çevrelerinde uygun alanlarda tarımsal üretim yapılarak, en azından lojistik maliyetinin bertaraf edilmesi planlanıyor.

CUMHUR İTTİFAKI

- Mazot ve gübre dışındaki girdi destekleri de ekim öncesi ödenecek.

- Stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere Arz Güvenliği Takip Sistemi kurulacak.

- 5 yılda, 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

- Çiğ süt ve kırmızı et üreticisinin gelirini garanti altına alacak model hayata geçirilecek.

- Yerinde üretim yerinde tüketim anlayışıyla, Kent Tarımı uygulamaları yaygınlaştırılacak.

- Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını iki katına çıkarılacak.

MİLLET İTTİFAKI

- Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı" olarak yapılandırılacak.

- Tarım ve Hayvancılık Özel Ekonomi Bölgeleri kurulacak.

- Her 5 yılda bir tarım ve hayvancılık sayımı yapılacak.

- Gübre ve tohum yüzde 50 indirimli verilecek, elektriğe indirim uygulanacak.

- Hasat dönemi öncesi ve hasat döneminde ithalata izin verilmeyecek.

ATA İTTİFAKI

- Bitkisel ve hayvansal üretim girdilerindeki dolaylı vergiler (ÖTV, KDV gibi) tamamen sıfırlanacak.

- Tarım Kentleri kurulacak, bu kentler çerçevesinde tarım ve sanayi kasabaları meydana getirilecek.

- Tarımda çalışanların hepsi sigortalı olacak ve asgari geçim indiriminden yararlandırılacak.

- Şehirlerde de kent insanının bir kısım tüketimini karşılamak üzere şehir tarımı teşvik edilecek.