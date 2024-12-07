Tarım sektörü mercek altına alınıyor! Tohum ticareti, destekler ve üretim masada!

Tarım sektörünün mercek altına alınacağı 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi’nde tohum ticareti, destekler ve üretim masada olacak.

Antalya’da düzenlecek kongreye ulusal ve uluslararası düzeyde tarım sektörünün paydaşları katılacak. Kongrede, 19 farklı ülkeden 81 sözlü ve 26 poster sunumu yapılacak. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1700 sektör paydaşının katılımıyla bilgi alışverişinde bulunulacak, işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Tarım sektörünün geleceği mercek altına alınacak

Akademik çalışmaların da ele alınacağı kongrede, sektörün geleceğine yön verecek fikirler de paylaşılacak.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, AA muhabirine, kongrede bütün sektör temsilcilerinin bir araya geleceklerini belirterek, konularında uzman konuşmacıların vereceği bilgilerin sektör açısından faydalı olacağını söyledi.

Tohum ticareti, destekler ve üretim masaya yatırılacak

Kongrenin, tohum, fidan, fide, yumru ve soğan gibi bitki çoğaltım materyalleri, üretim ve depolama teknolojileri gibi alanları kapsadığını anlatan Güler, "Tohumluk ticaretinden, üretim teknolojilerine, bitki ıslahından tohumluk hastalıklarına kadar birçok konu masaya yatırılacak. Ayrıca tarım sektörünün genel konuları olan destekler, girdi fiyatları ve su kullanımı gibi konular da konuşulacak." dedi.

Tohum sektörünün yol haritası belirlenecek

Güler, ülkenin tohum ve fidan sektöründe ilerleyişinin devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tohumculuk sektöründe yeterliliğimiz yüzde 100'e yakın. Bu, hem sektörümüzün bir başarısıdır, aynı zamanda ülkemize katkımızın da bir göstergesidir. Türkiye tohumculuk sektörü 20 yılda lig atladı. Tohumda hiçbir ülkeye bağımlılığımız söz konusu değil. Kongrede bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak konuları konuşacağız. Hem üreticilere, hem de tüketicilere faydalı bilgiler sunulacak. Düzenleyeceğimiz kongrede, tarım sektörüne ilişkin birçok konu yer alacak ve tohum sektörünün yol haritası belirlenecek."

Sektör olarak sağlanan destekler ve yürütülen çalışmalarla çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarına işaret eden Güler, üretim planlaması gibi düzenlemelerin tohum sektörüne katkıları olacağını da sözlerine ekledi.