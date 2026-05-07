Tarım sektörüne özel "Sosyal Güvenlik Modeli" hazırlanıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Sosyal Güvenlik Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Antalya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır’ı borsada ziyaret ederek, çiftçileri sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması amacıyla tarım sektörüne özel sosyal güvenlik modeli çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çandır, tarım sektörüne özgü bir sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmesine ilişkin şunları kaydetti: “Bu kapsamda, sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz odak grup çalışmalarının ardından, üretici ve işletmelerin sosyal güvenliğe erişimde karşılaştığı yapısal sorunları ortaya koymak amacıyla hazırladığımız ‘Tarımsal Sektörlerde Sosyal Güvenliğe Erişimde Yapısal Engeller Anketi’ni tamamladık ve kapsamlı bir rapor oluşturduk. Amacımız, tarım çalışanlarının sosyal güvenlik sistemine dahil olmasını teşvik etmek ve sektöre özgü daha kapsayıcı bir yapı oluşturmaktır.”

SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver de, sektörde çok sayıda kişinin istihdam edildiğine dikkat çekerek “Tarımda çalışanların aileleriyle birlikte sosyal güvenlik kapsamına alınması önemli. Hedeflediğimiz modelin hayata geçirilmesiyle birlikte, tarımda sosyal güvenlik şemsiyesi genişleyecek ve istihdama katkı sağlanacaktır” dedi.