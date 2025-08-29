  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıkları fıstık sektörünü mercek altına aldı
Takip Et

Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıkları fıstık sektörünü mercek altına aldı

Ticaret, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, Gaziantep ve Şanlıurfa’da fıstık sektörüne geniş kapsamlı denetim yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıkları fıstık sektörünü mercek altına aldı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, denetime ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, üç bakanlığın eş güdümünde, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek için Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Birecik'te fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim faaliyeti yürütüldü.

87 firma denetlendi

Gaziantep'te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi'nde, vergi dairesi denetmenleriyle gıda tarım kontrol görevlilerinin çalışmalarıyla 87 firma denetlendi. Denetimde, stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı olarak incelendi.

Eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edilerek, mevzuata aykırılıklar için idari yaptırım süreci başlatıldı.

Şanlıurfa ve Birecik'te ise ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik Fıstık Hali'nde, il tarım müdürlüğü ve defterdarlık personelinin koordinasyonunda 18 firmada kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimde, fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye ve fatura düzeniyle mal giriş-çıkış belgeleri ayrıntılı olarak incelendi, hal giriş-çıkış noktalarında titizlikle evrak kontrolü yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakanlığı'nın, denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bim’e bugün Akıllı Saat geliyor! (BİM 29 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Bim’e bugün Akıllı Saat geliyor! (BİM 29 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel

 

Ekonomi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Kamu mal alımında yeni dönem! Bakan Şimşek'ten açıklama: Sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak
Kamu mal alımında yeni dönem