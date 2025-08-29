Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıkları fıstık sektörünü mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, denetime ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, üç bakanlığın eş güdümünde, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek için Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Birecik'te fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim faaliyeti yürütüldü.

87 firma denetlendi

Gaziantep'te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi'nde, vergi dairesi denetmenleriyle gıda tarım kontrol görevlilerinin çalışmalarıyla 87 firma denetlendi. Denetimde, stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı olarak incelendi.

Eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edilerek, mevzuata aykırılıklar için idari yaptırım süreci başlatıldı.

Şanlıurfa ve Birecik'te ise ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik Fıstık Hali'nde, il tarım müdürlüğü ve defterdarlık personelinin koordinasyonunda 18 firmada kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimde, fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye ve fatura düzeniyle mal giriş-çıkış belgeleri ayrıntılı olarak incelendi, hal giriş-çıkış noktalarında titizlikle evrak kontrolü yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakanlığı'nın, denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.