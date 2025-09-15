  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarım ÜFE ağustos ayında geriledi
Takip Et

Tarım ÜFE ağustos ayında geriledi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,45 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,55 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım ÜFE ağustos ayında geriledi
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,45 düşüş gösterirken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,83, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 41,55 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,68 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,5 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış görülürken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da 'erteleme' coşkusu! 29 ayın en güçlü kapanışıPiyasalar CHP davasına odaklandı: İşte 3 olasılıkFinans
Ekonomi
Çin: TikTok konusunda ABD ile temel çerçevede mutabakata vardık
Çin: TikTok konusunda ABD ile temel çerçevede mutabakata vardık
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı!
Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı!
Kasaplardan kıyma için 'karekod' uyarısı geldi
Kasaplardan kıyma için 'karekod' uyarısı geldi
AK Parti’den İstanbul’da ulaşım zammına tepki! Yılda bir kez yapılması gerekiyor
AK Parti’den İstanbul’da ulaşım zammına tepki! Yılda bir kez yapılması gerekiyor
Türkiye'de konut piyasası canlandı! Satılık konut talebi son 2 yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi son 2 yılın zirvesinde!