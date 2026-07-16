Tarım ÜFE haziranda yüzde 9 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 arttı.

Bitkisel ürünlerde sert düşüş

Sektörler bazında aylık değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 9,57, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 0,18 düşüş gerçekleşti.

Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,55, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 gerileme yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda fiyatlar yüzde 1,49 arttı.

Yıllık artışta sebze grubu öne çıktı

Yıllık bazda fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup yüzde 60,71 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık bazda ise en sert düşüş yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde kaydedildi.