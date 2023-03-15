Tarım üretici fiyatları şubatta yıllık yüzde 127 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayına ilişkin Tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE'de şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 6,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 142,90 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,41 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,68 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 10,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,95 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %6,32 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,80 artış gerçekleşti.

Yıllık en büyük artış turunçgillerde

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Verilere göre, yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,64 ile lifli bitkiler ve yüzde 84,67 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 213,84 ile turunçgiller ve yüzde 188,83 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre de 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,70 ile turunçgiller ve yüzde 2,04 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 24,09 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 7,52 ile yağlı meyveler oldu.