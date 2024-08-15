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Tarım ÜFE'de aylık bazda son 2 yılın en düşüşü

Temmuzda Tarım-ÜFE aylık yüzde 1,74 azalırken, yıllık yüzde 41,07 arttı. Tarımda üretici fiyatlarında aylık bazda iki yılın en büyük düşüşü görülürken, yıllık bazda da Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Haber Merkezi
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Tarım ÜFE'de aylık bazda son 2 yılın en düşüşü
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 41,07 arttı, aylık yüzde 1,74 azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan, Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalış gösterirken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gerçekleşti.

Tarım ÜFE, aylık bazda son iki yılın en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık bazda da Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Tarım ÜFE'de zirve Temmuz 2022'de yüzde 134,11 ile görülmüştü. 2023 Temmuz ayında da Tarım ÜFE aylık bazda temmuz zirvesini görmüştü. 

 

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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