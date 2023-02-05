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Tarım ürünleri ihracatında ocak ayı rekoru

Türkiye tarım sektörü, 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye tarım sektörü, yıla ihracat rekoruyla başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, tarım sektörü, 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 14,8 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 6'sı ihracat rekoru kırdı. Hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 989 milyon 465 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 626 milyon 716 bin dolar, yaş meyve ve sebze 325 milyon 101 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 128 milyon 117 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 119 milyon 781 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 13 milyon 964 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 19,3, yaş meyve ve sebze yüzde 14,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 7,3, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 219,2, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 12,5, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 12,4 ihracat artışı kaydetti.

Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı 100 milyon doları aştı

Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerde Irak, Rusya Federasyonu, Almanya, İspanya ve Hollanda öne çıktı.

Irak'a hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 164 milyon 32 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 76,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 102,9 milyon dolar tutarında dış satım yaptı. Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 16,8 milyon dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı 45,1 milyon dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 3,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak döneminde tarım grubu ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (dolar) şöyle:

 

1 - 31 OCAK

SEKTÖRLER

2022

2023

Değişim (2023/2022) (%)

Pay (%)

I. TARIM

2.549.931

2.875.571

12,8

14,8

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

1.692.138

1.976.634

16,8

10,2

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri

829.222

989.465

19,3

5,1

Yaş meyve ve sebze

284.428

325.101

14,3

1,7

Meyve sebze mamulleri

172.967

170.740

-1,3

0,9

Kuru meyve ve mamulleri

119.387

128.117

7,3

0,7

Fındık ve mamulleri

181.951

143.380

-21,2

0,7

Zeytin ve zeytinyağı

37.522

119.781

219,2

0,6

Tütün

54.249

86.086

58,7

0,4

Süs bitkileri ve mamulleri

12.415

13.964

12,5

0,1

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

300.295

272.221

-9,3

1,4

Su ürünleri ve hayvansal mamuller

300.295

272.221

-9,3

1,4

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

557.497

626.716

12,4

3,2

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri

557.497

626.716

12,4

3,2

 