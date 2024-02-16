Tarım ürünleri üretici fiyatları yüzde 57,85 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, endekste ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

Sektörler özelinde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,26, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 11,54 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,69, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,06 artış kayıtlara geçti.

En çok artış yüzde 154,68 ile yağlı meyvelerde yaşandı

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık olarak turunçgillerde yüzde 23,96 düşüş yaşandı. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 18,11 ile lifli bitkiler, yüzde 25,36 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 154,68 ile yağlı meyveler, yüzde 125,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak sıralandı.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Söz konusu dönemde yağlı meyvelerde yüzde 13,63, canlı kümes hayvanlarında 0,1 gerileme gözlendi. Geçen yılın aynı ayına göre aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,6 ile lifli bitkiler, yüzde 1,65 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 26,11 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 13,43 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu.