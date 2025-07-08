Tarım ürünlerinde zam rüzgarı! Makarnalık buğday fiyatları tırmanıyor

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında işlem hacminde öne çıkan arpa, buğday ve mısır için haftalık fiyat gelişimi açıklandı.

Ekmeklik buğday sabit kaldı

30 Haziran-4 Temmuz haftasında ekmeklik buğdayın tonu 13 bin 200 liradan açıldı ve haftalık işlem ortalaması 12 bin 920 lira olarak gerçekleşti. Bu ürünün önceki hafta ortalaması da aynı fiyatta olmuştu.

Makarnalık buğday yükseliyor

Makarnalık buğdayın tonu ise 30 Haziran-4 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 390 lira artarak 13 bin 510 liraya çıktı. Bu fiyatla makarnalık buğday yine Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatına ulaşmış oldu.

Arpanın tonu 11 bin 80 liraya ulaştı

Arpanın tonu 70 lira artarak 11 bin 80 liraya ulaştı. Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları, makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak açıklanmıştı.