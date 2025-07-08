  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tarım ürünlerinde zam rüzgarı! Makarnalık buğday fiyatları tırmanıyor
Takip Et

Tarım ürünlerinde zam rüzgarı! Makarnalık buğday fiyatları tırmanıyor

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında geçen hafta makarnalık buğdayın tonu önceki haftaya göre 390 lira arttı. Ekmeklik buğdayın fiyatı ise aynı kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım ürünlerinde zam rüzgarı! Makarnalık buğday fiyatları tırmanıyor
Takip Et

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında işlem hacminde öne çıkan arpa, buğday ve mısır için haftalık fiyat gelişimi açıklandı.

Ekmeklik buğday sabit kaldı

30 Haziran-4 Temmuz haftasında ekmeklik buğdayın tonu 13 bin 200 liradan açıldı ve haftalık işlem ortalaması 12 bin 920 lira olarak gerçekleşti. Bu ürünün önceki hafta ortalaması da aynı fiyatta olmuştu.

Makarnalık buğday yükseliyor 

Makarnalık buğdayın tonu ise 30 Haziran-4 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 390 lira artarak 13 bin 510 liraya çıktı. Bu fiyatla makarnalık buğday yine Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatına ulaşmış oldu.

Arpanın tonu 11 bin 80 liraya ulaştı

Arpanın tonu 70 lira artarak 11 bin 80 liraya ulaştı. Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları, makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak açıklanmıştı.

Ekonomi
Çorum’dan yola çıktı, 6 otelli ‘termal zincir’ kurdu
Çorum’dan yola çıktı, 6 otelli ‘termal zincir’ kurdu
Küresel fuar savaşlarının yeni merkezi Dubai oluyor
Küresel fuar savaşlarının yeni merkezi Dubai oluyor
Program çalışıyor ama kime çalışıyor?
Program çalışıyor ama kime çalışıyor?
Piyasalarda temmuz dalgası: İlk haftada ralli, ikinci haftada ters rüzgar
Piyasalarda temmuz dalgası: İlk haftada ralli, ikinci haftada ters rüzgar
Büyük şirketlerin matematiği şaştı
Büyük şirketlerin matematiği şaştı
Tekrar yükselen tarifeler ve Vietnam
Tekrar yükselen tarifeler ve Vietnam