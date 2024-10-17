Tarım ve balık işletmeleri için proje destek sonuçları açıklandı! 1.9 milyar TL hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından IPARD III Programı’nın Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Proje kapsamında 1.9 milyar TL hibe verilecek

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar"ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1.9 milyar TL hibe desteği sağlanacak” dedi.

"211 girişimcinin hayalleri gerçekleşecek"

Yumaklı, 211 girişimci ile 4 milyar TL yatırım kazandırılacağını dikkat çekerek, “Böylece ülkemizin farklı illerindeki 211 girişimcimiz daha hayallerini gerçekleştirecek ve ülkemize yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırım kazandırılmış olacak” diye konuştu.

Bakan Yumaklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“IPARD III Programı’nın Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesi sonuçlandı.

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar"ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacak.

Böylece ülkemizin farklı illerindeki 211 girişimcimiz daha hayallerini gerçekleştirecek ve ülkemize yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırım kazandırılmış olacak.

Ülkemize kazandıracağımız bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız.”