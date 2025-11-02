Tarım ve gıda ihracatı ocak-eylül döneminde geriledi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun, TÜİK verilerinden derlediği eylül ayı analizine göre, sektörün ocak-eylül dönemi ihracatı yüzde 0,57 azaldı, ithalat ise yüzde 19,68 artarak 16,63 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret fazlası 3,04 milyar dolar olarak kaydedilirken, birim ihracat değeri yüzde 9,28 artışla ton başına 1.399 dolar seviyesine çıktı. Eylül ayında ise ihracat yüzde 3,39 gerileyerek 2,15 milyar dolara indi.

Şekerli mamuller ihracatta lider

Yılın ilk dokuz ayında şekerli mamuller sektörü, 2,59 milyar dolarlık ihracat ile başı çekti. Bunu, 2,3 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 1,67 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi. İthalat tarafında ise hayvan yemi 4,35 milyar dolarla en büyük paya sahip olurken; hemen ardından 2,25 milyar dolarla bitkisel yağlar ve 1,9 milyar dolarla şekerli mamuller geldi.

En çok ihraç ve ithal edilen ürünler

Ocak-eylül döneminde en fazla ihraç edilen ürün 819 milyon doları aşan tutarla iç fındık oldu. İkinci sırada 789 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, üçüncü sırada ise 639,8 milyon dolarla buğday unu yer aldı. İthalatta listenin başında 1,41 milyar dolarla soya fasulyesi vardı. Dane mısır 1,03 milyar dolar, kakao ise 946 milyon dolar ile diğer dikkat çeken ürünler oldu.

İhracat ve ithalat verileri

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatında lider ülke 2,3 milyar dolarlık hacimle Irak oldu. Almanya’ya 1,46 milyar dolar, ABD’ye ise 1,34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın aynı döneminde ABD’ye yapılan ihracat yüzde 10,95 artarken, Irak’a yüzde 7,82 ve Almanya’ya yüzde 6,06 oranında azalma kaydedildi.

İthalat tarafında ise başı 2,1 milyar dolarla Rusya çekti. Bu ülkeyi Brezilya (1,8 milyar dolar) ve Ukrayna (1,54 milyar dolar) takip etti.

Sektör temsilcileri, özellikle ihracat piyasalarında yaşanan dalgalanmaların yanı sıra ithal ürün gruplarında fiyat hareketliliğinin, yılın kalan bölümünde piyasalarda etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.